Bovespa 3,07% com realização; giro passa de R$ 2 bi Depois de acumular alta de 15,03% este ano e de ensaiar uma realização de lucros mais pesada, hoje a Bovespa despencou, encerrando o pregão com baixa superior a 3% e giro financeiro vigoroso, acima de R$ 2 bilhões. A queda das bolsas em Nova York ajudou a impulsionar as vendas de ações. O Índice Bovespa fechou em baixa de 3,07%, com 37.304 pontos. Operou entre a máxima de 38.508 pontos (+0,06%) e a mínima de 37.237 pontos (-3,24%). Com esse resultado, a bolsa passou a acumular baixa de 2,81% em fevereiro e alta de 11,50% em 2006. O movimento financeiro foi forte, de R$ 2,576 bilhões. A realização de lucros na Bovespa já começou no período da manhã, já queimando a gordura acumulada este ano e refletindo Wall Street. Ainda cedo, em Nova York, as bolsas recuavam com a queda inesperada de 0,6% da produtividade no quarto trimestre, após uma alta de 4,5% no terceiro trimestre. Conforme apurou a editora Patricia Lara, produtividade menor pode indicar um ambiente melhor no mercado de trabalho, com novas contratações. No entanto, pode também provocar impacto nas margens das empresas e desencadear inflação, tanto por causa das contratações novas, como por conta da tentativa das companhias de repassarem esse custo. No quarto trimestre, o custo da mão-de-obra subiu 3,5%, a maior alta desde o quarto trimestre de 2004. A ponderação para esse indicador foi o número de pedidos de auxílio-desemprego, que caiu 11 mil na semana passada, contrariando a previsão de aumento de 17 mil. No período da tarde, no entanto, a Bovespa acentuou o movimento de realização de lucros. Há dias o mercado de ações vinha ensaiando um movimento mais forte de realização, mas acabava sucumbindo ao fluxo de capital, principalmente o estrangeiro. Mas Wall Street hoje também não quis saber de meio termo e registrou fortes baixas. Segundo informou a editora Suzi Katzumata, os principais índices de ações do mercado norte-americano aceleraram as perdas na tarde desta quinta-feira em reação a especulações de que o Departamento de Segurança Doméstica iria emitir um alerta de terrorismo. Embora o governo norte-americano tenha negado os boatos, o mercado de ações não conseguiu recuperar as perdas, mesmo com a acentuada queda dos futuros de petróleo durante o dia. Em Nova York, analistas disseram que os investidores estão cada vez mais nervosos em muitas frentes, com temores de desaceleração dos lucros corporativos e do mercado imobiliário norte-americano, desaceleração do crescimento econômico dos EUA e incerteza sobre a política monetária do Fed sob o comando de Ben Bernanke. Investidores também estariam nervosos com os riscos geopolíticos, incluindo os recentes desenvolvimentos no Irã e novas ameaças da rede terrorista Al-Qaeda. Basicamente, o rumor sobre o alerta de terrorismo acentuou o movimento de baixa do mercado, que começou com o nervosismo relacionado com a inflação e fracos indicadores divulgados pela manhã, segundo analistas. Em Nova York, às 18h30, o Dow Jones caía 0,88%, o Nasdaq recuava 1,10% e o S&P 500 operava em baixa de 0,84%. O risco Brasil, que chegou a cair até a mínima de 257 pontos base, estava em alta de dois pontos, com 264 pontos base.