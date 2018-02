Bovespa abre com desvalorização de 0,39% O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, abriu em queda nesta volta de feriado. O índice recuava 0,39%, para 36.565 pontos, logo após a abertura do mercado. Antes, foi divulgada a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que foi considerada neutra. Os operadores avaliaram também que a ata fez crescer a importância dos próximos indicadores de inflação e atividade, para a definição da política monetária, que tem impacto sobre o mercado acionário. Na ata, o Banco Central manteve o termo "maior parcimônia", que gerou tanta polêmica nas últimas semanas. "O Copom entende que a preservação das importantes conquistas obtidas no combate à inflação e na manutenção do crescimento econômico, com geração de empregos e aumento da renda real poderá demandar que a flexibilização adicional da política monetária seja conduzida com maior parcimônia", diz a ata. O documento também reafirma a convicção do governo na recuperação da atividade econômica ao citar que o desempenho ruim da produção industrial em junho foi determinado por fatores pontuais. Hoje ainda poderá ter impacto na Bolsa paulista o discurso da presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de Cleveland, Sandra Pianalto. Ela falará sobre inflação, expectativas de inflação e política monetária, às 11 horas.