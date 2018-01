Bovespa abre com ganho, à espera de dados dos EUA A Bovespa abriu "de lado", indicando que os investidores que estão de plantão nesse meio-feriado vão esperar a divulgação do payroll (relatório de emprego) nos EUA para definir o tom do dia. O Ibovespa, principal índice da Bolsa paulista, subia 0,26%, para 40.032 pontos, às 10h13, após abrir em alta de 0,02%, aos 39.938 pontos. As atenções estão todas voltadas para os EUA, onde sai às 10h30 nos EUA o payroll de outubro. Os economistas ouvidos pela agência Dow Jones esperam a criação de 125 mil vagas em outubro, acompanhada de uma taxa de desemprego de 4,6%, mesmo nível de setembro, e aumento de 0,3% para o salário médio. Em Wall Street, os índices futuros de ações operam levemente positivos, sugerindo que os investidores esperam números em linhas com as estimativas. Por volta das 10 horas, o Nasdaq futuro subia 0,12% e o S&P-500 avançava 0,09%. Depois do payroll, às 12 horas, sai o ISM de serviços em outubro, cuja previsão é de alta para 54,8. Por ser um pregão espremido entre o feriado e o final de semana, o movimento tende a ser mais devagar. Muitas mesas de operações estão trabalhando com equipes reduzidas nesse meio-feriado. De qualquer maneira, os prognósticos para a Bovespa continuam os melhores possíveis. Segundo o sócio da corretora Ágora Alvaro Bandeira, o Ibovespa precisa fechar no nível dos 40.500/40.600 pontos para se firmar. Se conseguir passar dessa pontuação, o Índice à vista tem condições de buscar o recorde histórico de 42 mil pontos, registrado em maio durante um pregão. Na quarta-feira, o Ibovespa superou os 40 mil pontos, mas acabou fechando abaixo dessa marca, em alta 1,70%, aos 39.930 pontos, com volume financeiro consistente, de R$ 2,781 bilhões. Entre as notícias corporativas, as atenções devem convergir para a Vale do Rio Doce, pois termina hoje o prazo final para os acionistas da canadense Inco aderirem à oferta de compra feita pela mineradora. A Vale já pagou US$ 13,4 bilhões por 75,6% do capital da segunda maior produtora mundial de níquel. O negócio, porém, pode chegar a US$ 18 bilhões, caso o restante dos minoritários se manifeste a favor da operação. A Vale pretende comprar 100% da Inco.