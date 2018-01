Bovespa abre com perda de 0,54%, após decisão tailandesa A Bolsa de Valores de São Paulo iniciou os negócios em baixa, em realização de lucros, tendo como pretexto o controle de capitais imposto pelo BC da Tailândia. Às 11h04, o Ibovespa, principal índice, cedia 0,54%, para 43.272 pontos. "A Bolsa subiu bastante, testou os 44 mil pontos, um nível que só será rompido de novo com dinheiro novo", disse um operador. "Vai acompanhar o S&P 500 e esperar o PPI (índice de preços ao produtor) norte-americano." A baixa na Bovespa prevista para a primeira parte dos negócios no dia pode, inclusive, abrir oportunidades de compra, com possibilidade de zeragem das perdas durante o pregão, afirmaram operadores de renda variável ouvidos pela Agência Estado. "Há gordura na Bolsa", reiterou outro profissional, ressaltando que a realização de lucros não será "nada que assuste". Assim como nas mesas de outros segmentos do mercado, este profissional avaliou que o efeito que a decisão da Tailândia poderá ter ainda sobre os mercados da Ásia não deve guardar nenhuma semelhança com a crise asiática de 1997. E as condições do Brasil, entre aquela época e a atual, são bem diferentes. "Basta citar que as commodities estão na lua, o risco está no chão, o câmbio é flutuante, e temos US$ 85 bilhões de reservas", disse. "E ninguém acredita que o Brasil vá partir para um controle de capitais", arrematou. Se o PPI norte-americano vier em linha com as expectativas, será um contraponto importante à notícia negativa da madrugada, disseram operadores. A mediana das previsões de 19 economistas ouvidos pela Dow Jones é uma alta de 0,7% em novembro, com os prognósticos convergindo para uma alta de 0,3% no núcleo.