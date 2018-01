Bovespa abre em alta, ajustando-se aos EUA A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abriu em alta hoje, procurando se ajustar à alta recorde de ontem das bolsas norte-americanas, quando o mercado brasileiro esteve fechado por causa do feriado. Ao mesmo tempo, a Bolsa paulista vai aguardar a divulgação do índice de preços ao consumidor de outubro nos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês), prevista para as 11h30. O Ibovespa, o principal índice da Bovespa, subia 0,78% às 11h13, a 41.613 pontos. Depois do índice de preços ao produtor (PPI) de terça-feira, que mostrou queda da inflação no atacado muito maior do que a esperada nos EUA, e da ata do Fed (banco central americano) divulgada ontem considerada "cautelosamente otimista", o CPI é o dado que deve definir o tom desta quinta-feira. Além do CPI, os investidores devem acompanhar também com atenção os dados da produção industrial de outubro nos EUA, que sai às 12h15, cuja previsão é de crescimento de 0,4%. Os índices futuros de ações em Wall Street operam sem vitalidade, após terem renovado na quarta-feira as máximas históricas de pontuação. O Dow Jones fechou em 12.251 pontos e o S&P 500 atingiu o nível mais alto desde novembro de 2000 (1.396 pontos). Às 11h04, o Nasdaq futuro cedia 0,22%, pressionado pela queda das ações da Dell, e o S&P 500 recuava 0,12%. Do lado corporativo, as ações da Vale podem ser influenciadas positivamente pela assinatura de novos acordos e aditivos contratuais, para fornecimento de minério de ferro, com um grupo de siderúrgicas chinesas. Também as ações da Petrobras mantêm o viés positivo com a alta dos preços das commodities em geral. O barril do petróleo de dezembro subia 0,75%, a US$ 59,20, na plataforma eletrônica da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), às 11h08.