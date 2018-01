Bovespa abre em alta, após tom positivo da ata do Copom Depois da tentativa de realização de lucros na véspera, que segundo operadores ocorreu muito mais pela retração dos compradores do que pelo interesse dos vendedores em se desfazer dos papéis. Ontem, depois de atingir pontuação de 43.422, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) acabou encerrando o dia em baixa de 0,14%. Mas hoje o mercado sinaliza disposição de avançar mais um pouco, estimulado pela ata positiva da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que recolocou na mesa de apostas a possibilidade de um outro corte de meio ponto porcentual, ao mesmo tempo em que deixou também a possibilidade de uma redução mais branda do juro, de 0,25 ponto. "Em geral, a ata veio positiva", disse um operador. Na abertura, a Bovespa começou em alta e, às 11h15, subia0,79%, aos 43.438 pontos. Para o diretor da Ágora, Alvaro Bandeira, a ata do Copom mais a preparação para o vencimento de índice futuro na próxima quarta-feira, pode deixar a bolsa paulista descolada do mercado internacional. Bandeira atribui um pouco da realização de lucros da véspera à rolagem de preços mais baixos de contratos de índice futuro, opções sobre índice e opções sobre ações. Em Nova York, enquanto aguardam a divulgação sobre as vagas criadas no mercado de trabalho, amanhã, os índices futuros operam em alta, num dia de agenda fraca. As bolsas européias ampliaram o sinal positivo, após o Banco Central da Inglaterra e o Banco Central Europeu terem confirmado as expectativas dos investidores em relação ao juros. O BC inglês manteve inalterada a taxa de juro em 5% e o BCE subiu a taxa em 0,25 ponto, para 3,5%.