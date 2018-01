Bovespa abre em alta com lucro da Vale e alta do petróleo A Bolsa de Valores de São Paulo abriu em alta, impulsionada pelo lucro recorde da Vale do Rio Doce, pelo efeito positivo do balanço da Cisco em Wall Street e pela valorização nos preços do petróleo. Às 11h03, o índice Bovespa subia 0,38% a 41.492 pontos. As ações da Vale estão no foco das atenções na abertura do pregão. A mineradora anunciou ontem à noite lucro líquido de R$ 4 bilhões no terceiro trimestre, o melhor resultado da sua história. O número representa crescimento de 48,1% sobre o mesmo período de 2005 e foi influenciado pelo aumento nos preços e na produção de minério. Em nove meses, o lucro acumulado de R$ 10,1 bilhões, 29% acima do apurado em igual período do ano passado, também é recorde. A diretoria da empresa comentará os resultados hoje às 14h30. Antes disso, às 12h30, a Vale promove teleconferência com analistas para comentar os números. Outra blue chip, Petrobras, também deve abrir com ganhos, beneficiada pela alta de mais de 1% nas cotações do petróleo em Londres e Nova York. O barril é negociado no mercado internacional acima de US$ 60, diante dos relatórios divulgados ontem que mostraram redução dos estoques norte-americanos de derivados na semana passada nos EUA e de uma onda de frio no país. Em Nova York, o Nasdaq futuro subia 0,35%, impulsionado pelas ações da Cisco, que subiam 6,7% mais cedo no pré-mercado. A fabricante de equipamentos para rede de computadores previu ontem, após o fechamento, que o crescimento de suas vendas será mais acelerado do que o esperado pelos analistas. As vendas da empresa devem crescer até 25%, para US$ 8,29 bilhões no trimestre que se encerrará em janeiro. Além de Vale, a AES Eletropaulo também divulgou balanço ontem à noite. A empresa teve lucro de R$ 47,3 milhões no terceiro trimestre. O resultado, prejudicado por uma provisão extraordinária de R$ 120 milhões referente à reavaliação para contabilizar as contingências cíveis e trabalhistas, veio abaixo das previsões feitas pelos analistas da Fator Corretora (R$ 189,9 milhões) e do Credit Suisse (R$ 79 milhões). O Pão de Açúcar também divulgou resultado pior do que o esperado. A companhia varejista teve prejuízo líquido de R$ 43 milhões no terceiro trimestre, resultado impactado pelo pagamento de despesas tributárias no valor de R$ 96,8 milhões. A Rossi Residencial anunciou lucro líquido de R$ 23,8 milhões no terceiro trimestre, crescimento de 538,1% ante igual período do ano passado. Hoje a AmBev informou crescimento de 21,8% no seu lucro líquido do trimestre, para R$ 486,1 milhões. O Unibanco divulgou queda de 77,7% no lucro líquido no terceiro trimestre, para R$ 106,117 milhões, após ágio. Se for desconsiderado o ágio, o lucro do Unibanco cresceu 19,2%, para R$ 566 milhões.