Bovespa abre em alta com melhora externa O dia está começando bem melhor hoje no mercado internacional, o que anima a abertura dos negócios na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Às 11h05, o índice Bovespa subia 0,72% na máxima, a 41.340 pontos. Mas embora os investidores continuem confiantes no crescimento da Bolsa nesta reta final do ano, a pesada agenda de indicadores econômicos norte-americanos ainda favorece a volatilidade. Ontem, por exemplo, depois de operar em baixa durante boa parte do pregão, o Ibovespa encerrou o dia com variação positiva de 0,31%. Resta ver se essa melhora de humor vai resistir à bateria de indicadores econômicos nos EUA, que começa às 11h30 com a primeira revisão do PIB do terceiro trimestre. Às 13 horas, sai o número de vendas de imóveis novos em outubro; às 17 horas, o Livro Bege, que irá orientar o Comitê de Mercado Aberto (Fomc) no encontro de 12 de dezembro, para definir a nova taxa básica de juros norte-americana. Em Nova York, o índice Nasdaq futuro avançava 0,29% e o S&P 500 +0,26%, às 11h05, influenciados pela valorização do dólar frente ao euro e ao iene e pela notícia de que a farmacêutica Pfizer Inc vai demitir mais de dois mil funcionários. Na Europa, as bolsas registram ganhos um pouco maiores - em Londres a alta era de 0,42% e em Frankfurt de +0,65% -, interrompendo uma seqüência de cinco pregões consecutivos de baixa. O bom desempenho do mercado acionário mundial reflete em boa parte a avaliação otimista sobre a economia norte-americana feita ontem pelo presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), Ben Bernanke, que minimizou a importância de indicadores fracos divulgados recentemente, embora tenha dito que continua atento ao comportamento da inflação. O preço do petróleo se mantém em alta esta manhã, acima de US$ 61 o barril, à espera da divulgação dos estoques de petróleo e derivados na última semana, prevista para 13h30. Em relação à reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, cuja decisão só sai no início da noite, o mercado de juro continua dividido entre um corte de 0,50 ponto porcentual e 0,25 ponto da taxa Selic. Mas o IGP-M de novembro de 0,75%, divulgado nesta quarta-feira, abaixo do piso das expectativas (0,80%) pode ampliar a aposta em corte de meio ponto. Na Bolsa, segundo analistas, um corte menor, de 0,25 ponto, poderia provocar algum ajuste nos preços.