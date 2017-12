Bovespa abre em alta de 0,17%, aos 38.695,9 pontos A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) deve ter um pregão morno hoje, com volume de negócios reduzido, devido ao feriado nos Estados Unidos em homenagem a veteranos de guerra (Memorial Day). Na abertura do pregão, o principal índice da bolsa paulista, o Ibovespa, subia 0,17%, aos 38.695,9 pontos. Porém, logo em seguida inverteu o sinal e passou a cair (0,27%), para 38.524,9 pontos. "Será um dia interessante para ver a dinâmica da Bolsa sem a presença dos investidores estrangeiros", afirmou um especialista. Na Europa, as bolsas operam em leve baixa, com liquidez fraca, influenciadas pelo feriado nos EUA e também no Reino Unido. O foco das atenções hoje na Europa são as ações do setor de siderurgia, que podem estar entrando numa nova fase de consolidação. As ações da Arcelor avançavam 1,7% e as da Mittal +4%. Os dados sobre inflação nos EUA divulgados na sexta-feira, especialmente o núcleo do índice sobre renda pessoal e de gastos com consumo (PCE), amenizaram as preocupações dos investidores com aperto monetário naquele país. "Ninguém tirou do radar as preocupações com o juro nos EUA. O mercado está com expectativas instáveis, mas a sucessão de números da semana passada deixou o mercado um pouco menos nervoso", resumiu um investidor. Essa é semana a agenda conta com a divulgação de indicadores importantíssimos, tanto no Brasil quanto nos EUA. Na quarta-feira, por exemplo, sai a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre a nova taxa básica de juro, o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no primeiro trimestre e a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Mercado Aberto (FOMC), nos EUA. Para o Copom, é praticamente consenso corte de 0,50 ponto porcentual na taxa Selic, para 15,25% ao ano. Já o PIB deve definir a velocidade de crescimento da economia. Mas o destaque da semana e que pode influenciar diretamente a curva do juro dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos é a divulgação do dado de desemprego norte-americano (o chamado payroll), na sexta-feira.