Bovespa abre em alta de 0,18% e espera dados dos EUA O bom desempenho das bolsas no exterior dá sustentação à Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Na abertura, o Ibovespa subia 0,18%, aos 43.683 pontos. Às 11h08, a alta era reforçada e o principal índice da Bovespa avançava 0,24%, aos 43.709 pontos. Se o dado de vendas de imóveis em novembro, que será divulgado nos Estados Unidos às 13 horas (horário de Brasília), não decepcionar, tudo leva a crer que a Bolsa pode ter mais um dia positivo. Os mais otimistas, acham que a Bovespa pode ter um rali no início de janeiro, até o dia 15 ou 20, podendo chegar aos 46 mil pontos, com a ajuda do fluxo estrangeiro. Com a agenda doméstica fraca, os investidores operam atentos à movimentação em Nova York, onde os índices futuros de ações estão subindo. Por volta das 11 horas, o Nasdaq avançava 0,52% e o S&P 500 +0,29%, influenciados pelo petróleo, cujo preço está próximos às mínimas em duas semanas, e pelos negócios com ações do setor de automóveis, devido a especulações em torno do encontro entre os principais executivos da Ford e da Toyota. Os papéis da montadora japonesa atingiram recorde de alta na Bolsa de Tóquio nesta quarta-feira. Na Europa, os investidores voltaram do feriado de Natal animados. As bolsas da região sobem mais de 1%, enquanto aguardam a divulgação dos dados de vendas de imóveis nos EUA. Analistas atribuem parte desse bom humor nas bolsas aos ajustes de carteira de final de ano. Mas o volume financeiro deve continuar minguando. Além do ambiente externo favorável, a Bovespa tem ainda outra boa notícia para repercutir. A Vale do Rio Doce anunciou hoje que fechou com as siderúrgicas japonesas e com a coreana Posco reajuste de 9,5% para o minério de ferro em 2007, mesmo porcentual que havia sido negociado na semana passada com a chinesa Baosteel. O mercado já esperava que a Vale conseguisse esse reajuste, mas a consumação do fato pode animar.