Bovespa abre em alta de 0,29%; foco continua no petróleo Depois de ter fechado outubro com um belo desempenho - valorização de 7,7% -, a Bovespa poderá ter uma performance parecida em novembro, segundo os analistas. A expectativa é positiva para esse primeiro pregão de novembro, mas por ser véspera do feriado aqui no Brasil (Finados), enquanto as principais praças internacionais funcionam normalmente, pode conter um pouco os negócios. Às 10h05, o Ibovespa à vista avançava 0,29% a39.377 pontos. Não está previsto nenhum dado doméstico suficientemente forte para mexer com os preços dos ativos na Bovespa. Assim, o foco do mercado continua voltado para o lado externo e para o comportamento do preço do petróleo, que ontem definiu o dia na Bovespa. O barril fechou em alta moderada de 0,63%, recuperando-se da queda de mais de 2% da manhã, o que deu gás à Bolsa para encerrar a sessão na máxima pontuação do dia, em alta de 0,93%, aos 39.262,8 pontos, descolando-se de Nova York. Hoje, o barril era negociado no pregão eletrônico da Nymex em baixa de 0,58%, a US$ 58,39. Uma definição do mercado de petróleo hoje só deverá ocorrer a partir das 12h30, horário previsto para dos dados semanais sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados. Na parte da tarde, às 15 horas, as atenções estão concentradas no presidente do Fed (banco central americano), Ben Bernanke, que fala sobre instituições financeiras e desenvolvimento comunitário durante conferência da Opportunity Finance Network, em Washington. Com uma agenda tão carregada, os índices futuros de ações operam de lado. O Nasdaq subia 0,13% e o S&P 500 +0,09%. O balanço da TAM deve repercutir nas ações da empresa, que divulgou logo cedo aumento de 128%, para R$ 212,714 milhões, em seu lucro líquido do terceiro trimestre ante igual período de 2005. O resultado superou as estimativas dos analistas ouvidos pela Agência Estado, que esperavam crescimento no lucro de 115,9%, para R$ 200,8 milhões. A Vale do Rio Doce mudou para o dia 8, próxima quarta-feira, após o fechamento dos negócios, a data de divulgação do balanço trimestral, que estava prevista para hoje.