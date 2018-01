Bovespa abre em alta de 0,46%, mas pode sofrer distorções O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, iniciou os negócios com valorização: às 11h06, o Ibovespa subia 0,46%, para 43.216 pontos. Mas hoje é um dia em que os negócios tendem a ficar um pouco distorcidos por causa da briga em torno do vencimento do índice futuro, que deve esquentar mesmo a partir das 14h30, quando ocorre o ajuste do índice. Mas até o início da tarde, os investidores deverão acompanhar os indicadores de atividade que serão divulgados nos EUA. Depois do comunicado da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) de ontem ter mencionado que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) vai monitorar os próximos indicadores para definir qualquer aperto adicional na política monetária, é grande a expectativa hoje com os dados de vendas no varejo, que saem às 11h30, e os de estoques das empresas em outubro, às 13 horas. O mercado global está reagindo com tranqüilidade ao comunicado do Fomc. A percepção geral em Nova York esta manhã é de que o Fed começará a preparar o terreno para flexibilizar a política econômica em 2007. Os futuros dos Fed Funds embutiam ontem, depois do Fomc, apenas 5% de chance de a taxa ser reduzida em janeiro. Já as projeções de corte ao final de maio, embutidas nos contratos, subiram de 59% para 67% após a reunião de política monetária. O mercado de petróleo, por sua vez, que anda mais calmo nos últimos dias por conta da expectativa com a reunião de amanhã da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), na Nigéria, pode reagir aos estoques semanais de petróleo e derivados norte-americanos às 13h30. Os preços da commodity operam em baixa moderada. Na Europa, as bolsas estão subindo forte, influenciadas por rumores sobre fusões e aquisições no setor bancário e aéreo. As ações da CSN, que ontem caíram 2,37%, devem continuar no foco. A Corus propôs ontem o adiamento da assembléia geral de acionistas marcada para 20 de dezembro, em que discutiria a oferta da Tata Steel. Em comunicado, ao comentar sua decisão, o grupo cita a elevação da proposta da Tata Steel e a oferta formal de 515 pence por ação recebida da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) na segunda-feira, que superou o lance do grupo indiano, de 500 pence. Se o pedido for aceito, será a segunda vez que o encontro de acionistas, inicialmente previsto para 4 de dezembro, será adiado. O mercado de ações deve reagir pontualmente à assembléia de acionistas da Submarino que vai examinar a fusão com Americanas.com. A assembléia precisa de quórum mínimo de 50% mais 1 voto para a aprovação da união das empresas. As ações da Sadia, por sua vez, podem reagir à notícia do Valor Econômico de que a empresa teria feito uma proposta à Globoaves, empresa paranaense que estaria negociando uma joint venture com a norte-americana Tyson Foods.