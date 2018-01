Bovespa abre em alta, de olho em Wall Street O índice Bovespa abriu em alta hoje, registrando ganho de 0,40% às 11h05, a 41.490 pontos. O desenrolar dos negócios na Bolsa de Valores de São Paulo esta semana vai depender basicamente do mercado norte-americano, por conta do aumento das incertezas quanto à solidez da maior economia do mundo. Dados divulgados na semana passada indicando enfraquecimento da atividade reacenderam o receio de que a economia nos EUA esteja caminhando para um pouso forçado, o que poderia levar o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) a promover novos cortes de juros. Tendo esse cenário internacional como pano de fundo e uma agenda doméstica esvaziada, o principal evento interno da semana que pode ter alguma influência nos preços das ações é a ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que sai na quinta-feira. Em Wall Street, os índices futuros de ações operam no negativo esta manhã. O pregão regular nas Bolsas de Nova York tem início às 12h30 (de Brasília). O S&P 500 futuro recuava 0,11% às 11h09, influenciado pela que de 15% das ações da farmacêutica Pfizer. Os papéis da companhia, que estão na cesta do índice Dow Jones, são pressionados pela notícia de que a Pfizer suspendeu o desenvolvimento de seu mais importante medicamento, o Torcetrapib, para o tratamento de colesterol. O índice Nasdaq futuro registrava baixa de 0,04%. Na Europa, onde estão previstas para semana as reuniões de política monetária do Banco da Inglaterra e do Banco Central Europeu, as bolsas operam em leve alta com notícias corporativas.