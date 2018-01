Bovespa abre em alta e clima de otimismo se mantém A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abriu em alta e o clima entre os investidores do mercado de ações brasileiro é de otimismo. A expectativa é que a Bolsa paulista encerre o ano aos 44/45 mil pontos - uma pontuação psicológica considerada importante para os participantes deste mercado - dada a conjuntura favorável e o fluxo de capital externo. Às 11h17, a Bovespa subia 0,14%, aos 42.007 pontos. O desempenho da Bovespa hoje vai depender, mais uma vez, do mercado internacional. Nos Estados Unidos, os índices futuros de ações apresentavam viés positivo, na esperança de que o ISM industrial, que será divulgado às 13 horas, mostre melhor ritmo da atividade econômica, contrariando o índice de Chicago ontem. Os especialistas não acreditam que o índice ISM irá seguir a tendência do NAPM de Chicago que recuou na quinta-feira, mostrando enfraquecimento da economia norte-americana. Na Europa, as bolsas registram alta mais expressivas, influenciadas pela valorização dos papéis de mineradoras, que são beneficiadas pelo aumento dos preços dos metais em meio à queda do dólar. O comportamento dos negócios também está condicionado ao discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Ben Bernanke, na abertura do Fórum Internacional de Pesquisa em Política Monetária, em Washington, a partir do meio-dia. A agenda prevê ainda a fala de vários presidentes regionais do Fed. A boa notícia da manhã é a entrada de R$ 255 milhões em capital externo no último dia 29 de novembro na Bovespa, segundo fonte. Naquela data, o Ibovespa - principal índice da Bolsa - subiu 2,26% (41.970 pontos). Se for confirmada essa entrada elevada pela Bovespa, o saldo de capital externo, que está positivo em R$ 1,066 bilhão em novembro até o dia 28, subiria para R$ 1,32 bilhão. A novidade do pregão hoje é a estréia da Odontoprev, maior empresa de planos odontológicos do País, na Bolsa. O preço do papel ao final da oferta ficou no topo da faixa sugerida, que ia de R$ 20 a R$ 28. Desta forma, a captação deve chegar a R$ 453 milhões.