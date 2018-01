Bovespa abre em alta e deve seguir movimento positivo A Bolsa de Valores de São Paulo abriu o pregão regular no terreno positivo. Às 11h07, o índice Bovespa registrava ganho de 0,78% a 43.929 pontos, na máxima. Depois de recuperar-se, ainda no pregão de ontem, do susto da Tailândia e do PPI (inflação ao produtor) norte-americano, até fechar na máxima do dia (0,19%), a Bovespa encontra nesta manhã um cenário bem tranqüilo, aqui e lá fora, para continuar seu movimento positivo. A Bolsa da Tailândia teve uma recuperação técnica e subiu 11,2%, após o estresse de ontem; o mercado asiático acompanhou a melhora; as bolsas européias operam em alta e os futuros em Nova York também. Aqui, o relatório trimestral de inflação do Banco Central foi bem recebido, mostrando queda em todas as projeções anteriores de IPCA, e além disso dois índices de inflação divulgados esta manhã (IPCA-15 e IPC-Fipe da segunda quadrissemana) vieram dentro do intervalo esperado pelo mercado. Os juros futuros recuam na Bolsa de Mercadorias & Futuros e o dólar opera em queda. O risco-país, que ontem bateu mínimas históricas, abaixo de 200 pontos-base, subia apenas 2 pontos às 11 horas, para 201 pontos-base. "Não estou vendo nada para atrapalhar um dia tranqüilo e um final de ano calmo", comentou um profissional de renda variável. Se alguma coisa fizer diferença para o lado negativo, será eventualmente uma realização de lucros mais forte em Wall Street (que, por enquanto, não está nem sequer esboçada) ou um resultado fora das expectativas em relação aos estoques norte-americanos de petróleo e derivados da semana, a serem divulgados às 13h30, e que possam pesar sobre os papéis da Petrobras.