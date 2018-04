Bovespa abre em alta e encosta nos 50 mil pontos A Bolsa de Valores de São Paulo abriu o pregão de hoje com sinal positivo. As bolsas internacionais estão tendo mais um dia de alta e aqui a ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada mais cedo pelo Banco Central, mantém o cenário favorável para o juro e a inflação, reforçando a percepção de redução de 0,50 ponto porcentual da taxa Selic no início de junho. Portanto, do lado do noticiário, a Bovespa não teria motivos para realizar lucros, mas por estar muito mais próxima dos 50 mil pontos, depois de ter cavado ontem novo recorde no fechamento (49.675 pontos), aumenta o risco de uma realização de ganhos. Às 10h13, o índice Bovespa avançava 0,36% a 49.856 pontos, estabelecendo novo recorde histórico em pontos durante o pregão. A agenda norte-americana hoje é fraca e, com isso, são pequenas as chances de Wall Street vir a influenciar o rumo dos negócios. Ao mesmo tempo, apesar do clima positivo, a falta de notícias relevantes pode limitar um avanço maior da Bovespa nesta quinta-feira. Um corte maior da taxa Selic na próxima reunião do Copom, conforme sinalização da ata divulgada hoje, já vinha sendo precificado pelo mercado desde o placar dividido da reunião da semana passada. Logo, o efeito na Bolsa tende a ser neutro. As ações de Telemar devem repercutir o resultado consolidado do grupo Oi, que divulgou hoje cedo lucro líquido de R$ 342,7 milhões no primeiro trimestre, crescimento de 137% ante igual período do ano anterior. Ainda no setor de telecomunicações, vale registrar que a Telefónica enviou hoje um comunicado à Comissão Nacional de Mercado de Valores (CNMV) de Madri confirmando que está em negociações com a Portugal Telecom (PT) sobre a compra do controle acionário da operadora de telefonia celular brasileira Vivo, mas sem que nenhum acordo tenha sido fechado até agora.