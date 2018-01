Bovespa abre em alta e mantém fôlego com balanços O índice Bovespa abriu em alta e avançava 0,95% a 40.819 pontos às 11h21. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) tem tudo para renovar esta semana os recordes históricos de maio. Na sexta-feira, pela primeira vez desde maio, a bolsa paulista fechou acima dos 40 mil pontos, sem se deixar influenciar pelo fechamento negativo em Wall Street. O elevado fluxo financeiro nas últimas semanas, a percepção de pouso suave da economia nos Estados Unidos associada a perspectiva positiva em relação à economia brasileira no segundo mandato do presidente Lula animam os investidores a comprarem ações. O retorno dos investidores estrangeiros à Bovespa tem sido um dos fatores decisivos para o descolamento de Nova York. A Bolsa encerrou outubro com uma entrada líquida de capital externo de R$ 1,425 bilhão. "Na verdade, a participação dos estrangeiros foi bem maior se for considerado que eles foram responsáveis pela compra de 60% das IPOs (ofertas públicas iniciais), o que significa ingresso de recursos de aproximadamente R$ 2 bilhões", afirma o diretor de renda variável de uma instituição financeira. Em novembro, a participação dos estrangeiros na Bovespa continua positiva. O tom dos negócios na bolsa paulista deve ser dado pelos balanços de empresas, cuja temporada atinge o pico esta semana. Hoje, o Bradesco anunciou lucro líquido de R$ 219 milhões no terceiro trimestre. Com isso, o ganho trimestral recuou 84,7% frente ao lucro de R$ 1,430 bilhão reportado de julho a setembro do ano passado. A Arcelor Brasil anunciou aumento de 50% no seu lucro líquido, para R$ 619 milhões no terceiro trimestre. A TIM contabilizou lucro líquido de R$ 20,345 milhões, superando as previsões dos analistas ouvidos pela Agência Estado, de prejuízo de R$ 132,8 milhões. Ainda faltam divulgar balanço hoje Acesita, Cemig, Company e Duratex. Ainda no cenário corporativo, o mercado deverá repercutir a entrada da Companhia Vale do Rio Doce no bloco de controle da Usiminas. Ainda sobre a Vale, a mineradora informou que adquiriu mais 21.455.257 ações ordinárias da mineradora canadense Inco, passando a deter a 86,57% das ações ordinárias da empresa. Do lado interno, outra notícia positiva veio da pesquisa semanal Focus do Banco Central (BC), que passou a projetar corte da taxa Selic de meio ponto porcentual na última reunião do ano do Comitê de Política Monetária (Copom). As projeções do mercado financeiro para a taxa de juros neste mês caíram de 13,50% para 13,25% ao ano, segundo a Focus.