Bovespa abre em alta e previsão é que continue no azul A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abriu em alta e avançava 0,74% a 43.916 pontos, às 11h11. A bolsa paulista pode ter uma segunda-feira positiva e um vencimento de opções sobre ações tranqüilo (com término às 14 horas), sem a disputa forte vista no vencimento de Ibovespa futuro de dezembro da última quarta. O bom fôlego mostrado pelos futuros em Nova York neste início do dia já impulsionavam uma alta no Ibovespa futuro. Os principais indicadores na semana a serem observados e com potencial de mexer nos negócios são o PPI (inflação ao produtor) norte-americano de novembro, amanhã, e o índice de preços dos gastos com consumo (PCE) na sexta-feira. Hoje, a agenda é fraca, aqui e lá fora; sem obstáculo à frente e ainda por cima com o cenário externo movimentando-se no terreno positivo, a Bovespa tem tudo para continuar melhorando, dizem operadores consultados pela Agência Estado. Há quem diga, inclusive, que a Bovespa está numa "tendência inercial de alta", ou seja, sem um fato novo para derrubá-la, a bolsa sobe, pode usar um momento ou outro para desafogar - e voltar um pouco - mas recupera-se rápido e sobe de novo. As expectativas do mercado de ações sobre as medidas econômicas que o governo deve divulgar, em princípio na quinta-feira, são positivas, mas modestas. Tal como se ouve nas mesas dos demais mercados, operadores de renda variável comentam que esperam medidas pontuais, principalmente de ordem tributária e de simplificação de burocracia, voltadas para setores que podem alavancar o crescimento econômico. "Mais paliativas do que as reformas de que o País realmente necessitaria", comentou um operador. Por isso mesmo, o anúncio deve ter pouco impacto nos negócios, prevêem analistas. Entretanto, a reação será negativa ser for percebido potencial de aumento substancial de gastos sem contrapartida de crescimento de receita.