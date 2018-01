Bovespa abre em alta e retoma os 41 mil pontos Depois da queda de 2,02% ontem, retornando aos 40.914 pontos, a Bolsa de Valores de São Paulo abre com sinal positivo hoje. Às 11h08, o índice Bovespa subia 0,25% a 41.018 pontos. Assim como aconteceu na véspera, o desempenho do mercado brasileiro de ações hoje deve refletir o ambiente de negócios em Wall Street, que tem pela frente uma agenda lotada de indicadores econômicos (vendas de imóveis usados em outubro, sentimento do consumidor do Conference Board e encomenda de bens duráveis). Mas o que provoca maior expectativa nesta terça-feira é o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Ben Bernanke, às 15h30, sobre perspectivas da economia norte-americana, faltando apenas duas semanas para a última reunião do ano do Fed (dia 12 de dezembro) sobre juros. Os dados de hoje podem reforçar ou não a percepção dos investidores sobre o ritmo de desaceleração da economia nos EUA. Na Europa, as bolsas registram perdas pelo quinto dia consecutivo. Analistas ouvidos pela Agência Estado não descartam a possibilidade de a Bolsa paulista continuar realizando lucros. "O ajuste da Bovespa ontem foi até pequeno diante da oscilação apresentada ontem pelas bolsas de países desenvolvidos, o que é um bom sinal", afirma o diretor da Ágora, Alvaro Bandeira. Segundo ele, trata-se de um ajuste de final de ano, que não muda tendência de alta da Bolsa. "O mercado está com bons lucros acumulados e com a chegada do final de ano, os investidores já não querem arriscar tanto", ressalta Bandeira. O quadro para a Bovespa é positivo, especialmente se a entrada de capital externo continuar forte. Segundo fonte, no dia 24, última sexta-feira, a entrada de capital externo foi de cerca de R$ 115 milhões. Se confirmado esse valor, o saldo em novembro superaria R$ 1 bilhão. Até o dia 23, o está positivo em R$ 975,356 milhões.