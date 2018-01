Bovespa abre em alta e se aproxima dos 44 mil pontos O bom humor dos investidores está com todo jeito de que pode continuar hoje e a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) pode chegar facilmente aos 44 mil pontos - fator psicológico considerado importante pelos participantes do mercado de ações. Levando-se em conta o fechamento recorde ontem, de 43.754 pontos, o índice à vista, o Ibovespa, precisa subir nesta sexta-feira apenas 0,56%. Às 11h14, a Bovespa avançava 0,33%, aos 43.924 pontos. As atenções na abertura do pregão estão voltadas para as ações de Telemar, que ontem subiram 3,33%, na expectativa da aprovação hoje da reestruturação societária da empresa. A terceira assembléia sobre a reestruturação da Telemar começou com pouco mais de uma hora de atraso, por volta das 10h10, e registrou quórum de 61,16% das ações preferenciais e 66,92% das ordinárias. Uma vez que a participação mínima exigida - 25% das preferenciais - foi alcançada, teve início a votação da pauta da reorganização da societária. Segundo analistas, se a reestruturação for mesmo aprovada, os papéis da companhia podem subir mais um pouco. Mas a percepção é de que guerra judicial entre controladores e acionistas não deve terminar com esta assembléia. Ainda do lado corporativo, as ações da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) devem repercutir a decisão da siderúrgica brasileira, anunciada ontem à noite, de cancelar a proposta de fusão com a Wheeling-Pittsburgh - feita em 25 de outubro. A CSN diz que a nova administração da companhia americana tem interesse em realizar uma fusão com outra empresa, sem citar nomes. A desistência da CSN em comprar a Wheeling pode ser interpretada pelo mercado como uma mudança de foco da companhia brasileira, que estaria mais interessada agora em arrematar a anglo-holandesa Corus, e assim tornar-se a 5ª maior siderúrgica do mundo. Há quem ache que as ações, que vêm caindo recentemente, podem ter um alívio hoje pelo fato de a companhia abrir mão de um dos negócios. No exterior, os dados de inflação ao consumidor (CPI) nos EUA referente a novembro, que saem nesta sexta-feira, também podem dar mais impulso aos negócios.