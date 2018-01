Bovespa abre em alta e segue atenta ao petróleo A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) começou o dia em alta 11h15 avançava 0,30% para 41.707 pontos. Os analistas continuam bastantes otimistas em relação ao comportamento da Bolsa paulista neste final de ano. "Está tão na cara que a Bolsa vai subir que acho que vou vender", diz um operador. "Não tem por que não esperar um mercado bom. As bolsas ao redor do mundo estão nas máximas históricas", sublinha o diretor de uma instituição financeira. Os mercados acionários europeus estão nos níveis mais altos em mais de cinco anos e meio. As bolsas de Xangai, Hong Kong e Índia também operam nas máximas históricas. A Bovespa começou o dia em alta e às A manutenção do viés positivo hoje vai depender do petróleo e do desempenho das bolsas em Wall Street. A agenda doméstica não prevê nenhum dado ou evento capaz de influenciar os preços das ações. Ontem, a recuperação dos preços do petróleo deu força às ações da Petrobras e puxou a alta de 1,32% da Bovespa na última hora do pregão. A evolução do capital externo na Bolsa paulista este mês tem sido animadora. No mês, até o dia 16, o saldo de investimento estrangeiro está positivo em R$ 313,2 milhões. Segundo uma fonte, esse saldo teria subido mais R$ 100 milhões com a entrada registrada no dia 17, sexta-feira passada. O petróleo registra baixa moderada esta manhã, com vendas especulativas, mas os operadores não descartam uma recuperação antes do fim de semana prolongado nos Estados Unidos e se os dados que saem às 13h30 mostrarem queda nos estoques norte-americanos. O fechamento antecipado de alguns mercados norte-americanos, como o de títulos do Tesouro, às 17 horas, por causa do feriado de amanhã de Ação de Graças, pode reduzir a liquidez nos negócios tanto no Brasil quando nos EUA.