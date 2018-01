Bovespa abre em alta e segue índices de Wall Street A Bolsa de Valores de São Paulo abriu em alta, de olho nos índices futuros de Nova York, apesar de o Ibovespa futuro ter mostrado um comportamento hesitante no pregão eletrônico GTS da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). O foco está no exterior, depois que o governo adiou para o início de janeiro o principal fato aguardado para hoje, que era o anúncio de medidas econômicas para destravar o crescimento. A Bolsa da Tailândia ajusta-se aos últimos acontecimentos e hoje perdeu 2%, após a alta de 11,2% de ontem, que se seguiu a uma perda de 14,8% na terça-feira As bolsas européias não estão firmes, tateando o zero a zero, mas os futuros em Wall Street operam no terreno positivo desde cedo. Operadores ficarão atentos aos indicadores norte-americanos a serem divulgados hoje. As questões do salário mínimo de R$ 380 - acima dos R$ 367 que a equipe econômica gostaria - e da correção da tabela do Imposto de Renda em 4,5% são comentadas nas mesas, mas não vistas com potencial de alterar muito os negócios. Segundo operadores, são questões ainda equacionáveis e será preciso ver como ficarão no bojo de todas as novas propostas a serem apresentadas pelo governo no início do segundo mandato do presidente Lula. Profissionais comentam ainda que não há muita briga à frente entre comprados e vendidos. Às 11h26, o índice Bovespa à vista subia 0,09%, a 43.542 pontos.