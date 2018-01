Bovespa abre em alta e vai monitorar EUA O índice Bovespa abriu o pregão em alta e avançava 0,29% às 11h18, a 43.511 pontos. Os índices futuros da bolsas norte-americanas operam em alta, o superávit primário de novembro das contas públicas ficou acima do esperado e a segunda prévia do IGP-M (+0,28%) de dezembro veio em linha com as estimativas. A menos que o índice de preços PCE norte-americano fique fora do previsto, mostrando uma inflação muito alta nos EUA, nada deve impedir mais uma valorização da Bolsa de Valores de São Paulo esta sexta-feira. Ninguém espera, no entanto, que qualquer movimento, positivo ou negativo, na bolsa, seja expressivo ou brusco. Estamos às vésperas do Natal e os investidores já realizaram os ganhos do ano. A avaliação dos especialistas é de que a essa altura ninguém montará posições novas expressivas. Em tempo: o reajuste do preço do minério de ferro para 2007 acertado ontem entre a Vale do Rio Doce e a chinesa Baosteel (9,5%) pode continuar repercutindo hoje no valor das ações da companhia e, conseqüentemente no Ibovespa. Hoje, o Bear Stearns elevou o preço-alvo do ADR da Vale para o final de 2007 em US$ 2,00, para US$ 37,00. Os analistas da instituição estimavam reajuste de 5%.