Bovespa abre em alta, em dia de vencimento de opções O índice Bovespa abriu o pregão de hoje em alta e avançava 0,86% às 11h11, a 43.467 pontos. O vencimento de opções sobre ações ocorre esta segunda-feira em meio a um ambiente favorável, garantido pelo feriado nos Estados Unidos e um dia de leve alta na cotação do petróleo negociado em Londres. As principais bolsas européias também registram ganhos, influenciadas por um pregão de recuperação na maioria das commodities metálicas - a exceção é o cobre. Segundo operadores, as maiores disputas pelo exercício de opções na Bolsa de Valores de São Paulo devem envolver as ações da Companhia Vale do Rio Doce e da Petrobras. Esses dois papéis têm mantido a atração justamente por receberem influências diretas do mercado de commodities, bastante agitado nas últimas semanas. E hoje, tanto petróleo quanto commodities metálicas favorecem a alta do Ibovespa. Em relação às opções de Telemar, a avaliação é que poucas posições restaram a ser acertadas hoje. No âmbito no noticiário corporativo, volta a merecer atenção o comportamento dos papéis do setor aéreo. O final de semana teve novos problemas nos aeroportos, com as falhas no sistema de controle de vôos (Cindacta 2) de Curitiba, que afeta toda Região Sul. Os investidores também devem acompanhar o início do processo de reserva de ações para as ofertas públicas da Rodobens Negócios Imobiliários e Camargo Corrêa. As duas empresas são do setor de construção civil, um dos quais mais promete para este ano de 2007 em que a prioridade do governo é o crescimento. Embora esperem um dia positivo, os operadores avaliam que o volume de negócios da Bovespa hoje será esvaziado por conta do feriado de Nova York.