Bovespa abre em alta, mas depende de vencimento na 4ª A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abriu em alta e subia 0,80%, às 11h10, aos 43.319 pontos. Até quarta-feira, os negócios na Bolsa devem girar em torno do exercício do índice futuro de dezembro. Pelo desempenho favorável do mercado acionário brasileiro na semana passada, nota-se forte disposição dos investidores em puxar para cima o Ibovespa. "Mas tudo pode acontecer até quarta-feira, inclusive nada", diz um operador. Amanhã, véspera do vencimento do Ibovespa futuro de dezembro, todas as atenções estarão voltadas para a reunião do comitê de mercado aberto (Fomc) do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). O mercado dá como certa a manutenção da taxa básica de juro em 5,25% ao ano nos EUA. Mas aguarda com grande expectativa o comunicado do encontro, que poderá dar pistas sobre o ritmo do juro no início de 2007. Analistas em Wall Street acreditem que o Fed continuará destacando os riscos de inflação. Hoje, os índices futuros de ações em Nova York dão prosseguimento à alta de sexta-feira, mas de forma moderada. O Nasdaq avançava 0,08% e o S&P 500 subia 0,18%. Na Europa, a notícia de que a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)elevou esta manhã sua oferta pela Corus, um dia após a indiana Tata Steel ter melhorado sua proposta pela siderúrgica, ajuda a puxar para cima as principais bolsas da região. As ações da Corus avançavam 5%, levando outros papéis do segmento como os da alemã ThyssenKrupp e da espanhola Acerinox. A CSN elevou para 4,9 bilhões de libras esterlinas, ou 515 pence por ação, sua oferta pela Corus, 3% acima da segunda oferta, feita ontem, pela indiana Tata Steel de 4,7 bilhões de libras esterlinas, ou 500 pence por ação. No Brasil, a leitura dos analistas é de que as ações da CSN devem abrir pressionadas por essa nova oferta feita à Corus, pois representa endividamento maior da siderúrgica brasileira.