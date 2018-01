Bovespa abre em alta, mas inverte sinal e cai 0,26% A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) chega ao seu último pregão do ano com um desempenho invejável. No ano, o principal índice da bolsa paulista, Ibovespa, acumula ganho de 33%, completando quatro anos seguidos de alta e a expectativa é de que 2007 também será de crescimento forte para o mercado acionário brasileiro, dado que as expectativas para o cenário externo e interno são benéficas. Diante desse quadro otimista para a renda variável, a Bovespa abriu em leve alta de 0,03%, após atingir ontem inéditos 44.526 pontos. "Tanto faz a Bolsa subir ou ceder hoje. Não é o desempenho de um dia que vai comprometer a trajetória positiva do mercado", diz um analista. Porém, às 11h09, a Bovespa inverteu o sinal e caía 0,26%, aos 44.409 pontos. O ajuste de carteiras na Bolsa deve prosseguir nesta quinta-feira, reforçado pela divulgação mais cedo da terceira prévia Ibovespa, válida para o período janeiro/abril de 2007. A terceira prévia confirma as entradas de Cosan, Gol e Submarino, que já haviam sido indicadas na primeira parcial, e de Cyrela, que entrou na segunda. Já as ações ON da Cemig saem realmente da nova carteira, conforme indicado na prévia anterior. O foco dos negócios hoje está nos Estados Unidos, que têm uma agenda carregada. Os principais indicadores econômicos serão conhecidos às 13 horas (horário de Brasília). Depois do crescimento firme (3,4%) e ao mesmo tempo inesperado das vendas de novas moradias nos EUA em novembro, que alimentou a percepção de desaceleração suave da economia norte-americana, os investidores aguardam a divulgação das vendas de imóveis usados em novembro. A agenda dos EUA também conta com a divulgação do índice de confiança do consumidor do Conference Board de dezembro, do indicador de atividade industrial regional dos gerentes de compras de Chicago, do índice de atividade do Fed de Kansas City e do número de pedidos de auxílio-desemprego semanal. Em Wall Street, os investidores estão na defensiva, à espera dos dados. O Nasdaq recuava 0,24% e o S&P 500 cedia 0,08%, mas com pouca liquidez. A divulgação dos estoques semanais de petróleo e derivados também pode influenciar os negócios. O petróleo opera em alta, na contramão de ontem, quando os preços foram negociados nos menores níveis em um mês, na expectativa dos números que serão apresentados às 13h30.