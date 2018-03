Bovespa abre em alta, mas inverte sinal e recua A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abriu hoje em leve alta, mas logo inverteu o sinal e passou a cair. Às 11h15, a bolsa paulista recuava 0,55%, na mínima até o horário acima, aos 44.168 pontos. A semana é rica em notícias de destaque que podem criar volatilidade nos mercados acionários globais, incluindo a Bovespa. Além da continuidade da temporada de balanços no exterior e no Brasil, há indicadores de peso na economia dos Estados Unidos a serem divulgados. Os ápices, no entanto, devem ser a definição da taxa de juros norte-americana pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano), na quarta-feira, e a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), na quinta-feira. Até lá, uma dose de cautela vai bem. Até porque, depois de subir por vários dias, o Ibovespa, o principal índice da bolsa paulista, realizou lucros na última sexta-feira, já se preparando para receber as novidades agendadas para breve.