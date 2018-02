Bovespa abre em alta, mas rumo do pregão depende de NY O índice Ibovespa abriu em alta, marcando ganho de 0,36%, a 37.815 pontos, às 10h10. Mas o desempenho dos negócios vai depender muito hoje da reação de Wall Street aos indicadores que serão divulgados mais tarde nos EUA, especialmente o índice de indicadores antecedentes e o índice de atividade industrial do Fed de Filadélfia. Além disso, o day after do vencimento de índice futuro, que fez a Bovespa bater recorde de negócios ontem, com 150.361 transações, favorece uma ressaca. O mercado também se prepara para o vencimento de opções sobre ações na segunda-feira, que deve ser melhor do que o de julho, mas não tão concorrido quanto os do início do ano. A boa notícia é o preço do petróleo, que mantém rota de baixa nos últimos dois dias. Na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex eletrônica), o barril voltou a ser negociado hoje na faixa de US$ 70 o barril, em queda 1,5%. As ações da Telemar estão no centro das atenções nesta manhã, após a empresa ter desistido da oferta pública secundária de ações por causa das "alterações das condições do mercado". A reorganização societária, no entanto, prossegue, com manutenção de relações de troca e dos pedidos de registro do programa de ADR da Telemar Participações e no Novo Mercado da Bovespa, entre outros pontos. Anteriormente, a empresa havia definido que uma das condições para a reorganização societária da empresa era que o valor da ação preferencial atingisse R$ 42,50. Mas com a desvalorização do mercado, Telemar PN fechou o pregão ontem cotada a R$ 29,38.