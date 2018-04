Bovespa abre em alta motivada por bom humor externo O bom humor dá o tom do dia nas principais bolsas do mundo, diante de sinais de que a tensão entre Irã e Reino Unido está se dissipando. A agenda esvaziada do dia também tende a contribuir para um pregão mais tranqüilo. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que ontem realizou lucros, abriu em alta e às 10h14 subia 1,11%, aos 46.103 pontos. Hoje o que está prevalecendo é a queda superior a 1% nos preços do petróleo, refletindo a possibilidade maior de uma solução pacífica para o impasse entre o Irã e o Reino Unido. Ontem, o Irã afirmou que não pretende colocar os 15 fuzileiros e marinheiros britânicos detidos no país em julgamento, declarando que espera solucionar o assunto por meio da via diplomática. As commodities metálicas, por sua vez, operam em alta expressiva. O cobre subia 2,5%, superando o patamar psicológico de US$ 7 mil por tonelada, em Londres. O níquel disparava 4,7%. Na Europa, as ações das mineradoras avançam, o que deve impulsionar o ganho das ações da Vale do Rio Doce e das siderúrgicas na Bovespa. A Rio Tinto subia 1,2% e a BHP Billiton, 0,4%, em Londres. A crise do setor aéreo continua em foco. Ontem, os papéis da Gol caíram 3,18% e os da TAM perderam 3,84%. Segundo analistas ouvidos pela Agência Estado, essa crise encarece os custos para as companhias áreas, que estão tendo de gastar mais com horas extras de funcionários, com combustíveis e estão tendo de fazer manutenção mais rápida nas aeronaves. "Esses custos maiores devem aparecer nos balanços do primeiro trimestre deste ano", diz um especialista.