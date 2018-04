Bovespa abre em alta sob influência de Vivo e TIM A Bolsa de Valores de São Paulo deve manter a correlação com o mercado norte-americano de ações, mas além do mercado internacional, os papéis do setor de telefonia estão no foco do dia por aqui, após o anúncio, no final de semana, da compra da Telecom Italia pela espanhola Telefónica juntamente com um consórcio italiano - uma transação avaliada em ? 4,1 bilhões (US$ 5,60 bilhões). As ações preferenciais da Vivo disparavam 5,77% após a abertura do pregão. TIM PN (preferencial) subia 2,50% e a ON (ordinária) avança 1,38%. Os papéis estão ajudando a puxar para cima o índice Bovespa, que às 10h18 avançava 0,40% a 49.428 pontos, depois de ter batido a máxima de 0,51%. A notícia representa um passo importante na consolidação do setor de telefonia, o que pode trazer reflexos relevantes para as companhias celulares brasileiras. Além do impacto direto na TIM, as ações da Vivo também devem reagir, pois a Telefónica detém 50% da empresa, dividindo o controle com a Portugal Telecom. O ministro das Comunicações, Hélio Costa, já disse que o governo vai avaliar a concentração no setor de celulares, pois a transação leva a Telefónica a deter mais de 50% do mercado brasileiro. O impasse político na Turquia é outro ponto que merece atenção nesta segunda-feira, embora não esteja causando estresse nos papéis da dívida brasileira e entre os demais emergentes. O risco turco subiu 9 pontos, para 203 pontos, e os papéis da dívida turca operam bastante pressionados. O principal índice da bolsa de valores turca desabou 8% na abertura dos negócios, e a lira (moeda da Turquia) chegou a perder 4% de seu valor diante dos temores de que o Exército poderá bloquear o candidato escolhido pelo governo para a Presidência da República, o atual ministro das relações exteriores, Abdulahh Gul. Voltando ao lado doméstico, os preços das ações podem se ajustar à terceira prévia do Ibovespa, anunciada hoje cedo. A semana começa com duas estréias na Bovespa. A Cremer, distribuidora de produtos médico hospitalares, e a Wilson Sons, operadora logística integrada, iniciam negociações hoje de seus papéis no Novo Mercado sob os códigos WSON11 e CREM3.