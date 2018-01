Bovespa abre em alta; vencimento de opções conduz o pregão O vencimento mensal de opções sobre ações deve conduzir os negócios na Bolsa de Valores de São Paulo hoje, após o feriado municipal (Dia da Consciência Negra) que deixou o mercado fechado ontem em São Paulo e no Rio. Embora o mercado externo tenha funcionado ontem, não há ajuste significativo a ser feito hoje nas ações em relação ao comportamento dos ADRs (recibo de ações) negociados em Nova York. "Não tem muita carona para pegar de ontem, como aconteceu no último feriado", disse uma fonte, referindo-se ao dia 15 de novembro. O índice Bovespa abriu em alta e subia 0,27% a 41.140 pontos, às 11h06. Como a agenda aqui e nos EUA está enfraquecida, a Bovespa pode se descolar do mercado norte-americano em razão do vencimento de opções. Em outubro, o vencimento de opções sobre ações movimentou R$ 1,125 bilhão. Além do feriado doméstico de ontem, essa é uma semana mais curta também nos EUA, que comemoram na quinta-feira o Dia de Ação de Graças, o que pode contribuir para um mercado meio de lado. Na sexta, os mercados norte-americanos funcionam em meio período. Isso significa que, na prática, essa é uma semana de apenas dois dias (hoje e amanhã). Nos EUA, os índices futuros de ações mostram leve recuperação e na Europa o sinal também é positivo. O Nasdaq futuro subia 0,12% e o S&P 500 avançava 0,06%. O dado mais relevante do dia é o índice de atividade industrial na região de Chicago, previsto para as 13 horas. Depois do fechamento, a Dell Computer apresentará o seu balanço preliminar do terceiro trimestre. Na quarta-feira passada, a companhia anunciou o adiamento da divulgação de seu balanço, previsto para o dia seguinte, citando o início de investigação formal da SEC (comissão de valores mobiliários norte-americana) em suas contas.