Bovespa abre em baixa, a 40.846 pontos O Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) iniciou o dia em leve baixa, a 40.846 pontos, ante fechamento da quinta-feira de 40.847 pontos. Às 10h13, o Ibovespa operava com queda de 0,98%, a 40.448 pontos. O mercado está com jeito de que o mau humor de ontem deve continuar nesta sexta-feira, tendo como pano de fundo a preocupação com a inflação nos EUA, o que pode levar o Federal Reserve (banco central dos EUA) a manter por mais tempo a alta do juros. Na Europa, as bolsas caem mais de 1%, pressionadas pelas mineradoras e pela fraqueza do dólar que pode prejudicar as exportadoras. Em Nova York, depois da queda acentuada de ontem, os índices futuros de ações voltam a apontar para uma abertura negativa. O vencimento de opções sobre ações na segunda-feira, 15, é um prato cheio para especulações, especialmente em Telemar, cujas ações preferenciais caíram 6% ontem, depois de a empresas ter anunciado nova política de pagamento de dividendos, se a reestruturação societária for bem sucedida. O resultado da primeira prévia do IGP-M muito veio muito mais salgado do o esperado pode ser mais um motivo para o mercado de ações manter o sinal de baixa. O IGP-M ficou em 0,21% ante estimativas que iam de 0,0% a 0,15%.