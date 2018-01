Bovespa abre em baixa, acompanhando Nova York A Bolsa de Valores de São Paulo retornou do feriado de carnaval operando em baixa, prejudicada pelas Bolsas de Nova York, que também cedem. O Ibovespa, principal índice, caía 0,46% às 13h04, para 45.639 pontos. Enquanto isso, em Wall Street, o índice Dow Jones recuava os mesmos 0,46% e o Nasdaq perdia 0,22%. ?Não tem notícia interna hoje que justifique uma alta?, disse um operador no Brasil. O dia começou com a promessa de ser de realização de lucros lá fora, após as bolsas americanas terem fechado ontem nos maiores níveis dos últimos seis anos. Mas o tom negativo em NY foi acentuado pelos números do índice de preços ao consumidor (CPI), que mostraram inflação acima do esperado. O índice mostrou alta de 0,2% em janeiro, acima do aumento de 0,1% esperado por analistas. Existe ainda expectativa com a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), que sai às 17 horas (de Brasília), embora não se espere muita mudança no tom em relação aos documentos anteriores. ?A ata não tem mudado muito?, explicou um operador. O dia promete ser fraco para a bolsa paulista, que abriu mais tarde devido ao meio feriado de quarta-feira de Cinzas, mas a tendência para os próximos dias continua sendo de alta, observou outro operador.