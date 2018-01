Bovespa abre em baixa; agenda carregada impõe cautela O índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), abriu em baixa hoje, acompanhando o sinal dos índices futuros do mercado norte-americano e das bolsas européias. Às 11h16, o Ibovespa cedia 0,30% a 41.632 pontos. A expectativa para os negócios na renda variável é de muita volatilidade estes dias, dada a agenda carregada da semana. No cenário interno, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decide na quarta-feira o nível da taxa de juros Selic. A pesquisa Focus, divulgada nesta segunda-feira pelo BC com as projeções de mercado, aponta para mais uma redução de 0,50 ponto porcentual - a Selic para novembro ficou em 13,25% ao ano - mas os negócios na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) com contratos futuros de DI (depósitos interfinanceiros) indicam que o mercado segue dividido entre um corte de 0,25 ponto e 0,50 ponto porcentual. Na quinta-feira, sai o PIB brasileiro do terceiro trimestre. Se vier um número abaixo de 3% não será surpresa para o mercado. A pesquisa Focus reduziu pela terceira vez, de 2,95% para 2,94%, a estimativa do crescimento do PIB para o ano. Do lado externo, o calendário de divulgações é ainda mais pesado. Na quarta-feira sai a primeira revisão do PIB do terceiro trimestre nos EUA, o Livro Bege e vendas de imóveis residenciais novos em outubro. Na quinta, será divulgado o índice de preços PCE de outubro e, na sexta, o índice de atividade industrial ISM de novembro. E, para completar, o presidente do Fed (Federal Reserve, o banco central americano), Ben Bernanke, fala amanhã e sexta-feira. As atenções no pregão de hoje na Bovespa recaem novamente sobre as ações da Telemar, que podem reagir à decisão da Justiça do Rio que cancelou na sexta-feira à noite a terceira assembléia de acionistas da Telemar sobre a reestruturação da companhia, marcada para hoje. As ações da CSN, por sua vez, podem repercutir a decisão da anglo-holandesa Corus de adiar a assembléia extraordinária de acionistas para 20 de dezembro, dando mais tempo para a siderúrgica brasileira preparar sua oferta, que deve ser acima de 5 bilhões de libras esterlinas (US$ 9,7 bilhões). Originalmente, o encontro estava previsto para 4 de dezembro.