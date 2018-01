Bovespa abre em baixa com cautela nos EUA A abertura negativa da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - recuava 0,77% a 40.733 pontos, às 11h19 - está sendo associada ao sinal negativo das bolsas nos Estados Unidos. Os investidores norte-americanos aguardam cautelosos o resultado final das eleições para o Congresso, que indica vitória dos democratas na Câmara e a possibilidade de conquistar também o Senado. Apesar desse sinal negativo, os investidores se mantêm otimistas quanto ao desempenho do mercado e interpretam esse movimento de baixa - ontem a Bovespa fechou em baixa de 0,48% - apenas como uma pausa técnica. Na véspera, os investidores aproveitaram o IGP-DI de outubro mais salgado e a queda mais intensa do que o esperado da produção industrial de setembro para embolsarem lucros. Por causa desses indicadores piores do que o previsto, o mercado ficou inseguro quanto à possibilidade de um novo corte de 0,50 ponto porcentual da taxa Selic na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) deste final de mês. "Na Bolsa, não é o tamanho do corte de juro que vai influenciar os negócios. É o humor dos investidores estrangeiros que vai ditar o rumo dos negócios", afirma um operador. E, por enquanto, os investidores estrangeiros continuam surpreendendo positivamente. Segundo fontes, na última segunda-feira a Bolsa teve uma entrada líquida de capital externo de R$ 270 milhões, após ter recebido R$ 62,442 milhões no dia 3. O pregão desta quarta-feira também deve continuar repercutindo os balanços de empresas do terceiro trimestre. Hoje é o dia da semana que concentra maior quantidade de balanços, entre elas Vale do Rio Doce, que anuncia resultado após o fechamento, assim como Eletrobrás, Eletropaulo, Pão de Açúcar e Dasa. Já divulgaram resultado hoje, Usiminas e UOL. A siderúrgica teve lucro líquido de R$ 334,228 milhões no terceiro trimestre, queda de 35,3% na comparação com os R$ 516,893 milhões de igual período de 2005. A Usiminas divulgou lucro 9% menor no terceiro trimestre, para R$ 715 milhões, abaixo das previsões dos analistas (R$ 823,62 milhões).