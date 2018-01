Bovespa abre em baixa, com realização de lucros Depois do recorde de fechamento ontem (42.069 pontos), nada mais natural do que uma realização de lucros, como sugere o Ibovespa (principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo), que abriu em baixa de 0,84%, aos 41.716 pontos. No mundo todo, as bolsas, que em sua maioria estão nas máximas históricas, estão em baixa hoje, influenciadas pela valorização do euro em relação ao dólar. O euro superou US$ 1,31 pela primeira vez desde abril de 2005, reagindo à possibilidade de uma elevação de juros também em 2007. Com isso, as ações das empresas exportadoras na Europa estão sendo pressionadas. A Bolsa de Londres recuava 0,86% e a de Frankfurt cedia 1,25%. Em Tóquio, a bolsa se desvalorizou 1,1%. Nos EUA, onde as bolsas fecham mais cedo, às 16 horas, o Nasdaq futuro recuava 0,64% e o S&P-500 cedia 0,33%. A expectativa lá é com o desempenho das varejistas, que podem garantir até 70% de suas vendas anuais em novembro e dezembro, algumas delas até 50% dos lucros anuais. O efeito da queda do dólar ante o euro está sendo sentido também nas commodities metálicas, que operam em alta forte esta manhã, mas num ambiente de baixa liquidez. O petróleo na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), que está sendo negociado apenas no sistema eletrônico, operava em alta de mais de 1%. Ao mesmo tempo em que acompanha os negócios lá fora, o mercado brasileiro vai focar as atenções no comportamento das ações de Telemar, após mais uma tentativa fracassada de votar a reestruturação societária. Como já era esperado, não houve quórum nessa segunda convocação. Compareceram representantes de 35,25% das ações preferenciais e 57,20% das ordinárias. Era necessária a presença de, pelo menos, 50% dos investidores com ações preferenciais. A expectativa agora é de que haja quórum na terceira assembléia, marcada para segunda-feira, dia 27. Nesse caso, o quórum exigido é menor, de 25% das ações preferenciais. Há dúvida se as ações da Eletrobrás, que ontem subiram bastante na esteira da perspectiva de que a empresa possa se transformar na Petrobras do setor elétrico, vão sustentar os ganhos. Ontem, a ordinária avançou 7,36% e a preferencial classe B registrou ganho de 3,55%. As ações da Submarino, que ontem dispararam 15,81%, e da Americanas.com, que recuaram 8,26%, também vão continuar no foco. Além disso, o leilão de hoje de linhas de transmissão de energia, que tem 28 empresas habilitadas (18 grupos nacionais e 10 estrangeiros), também pode ter efeito pontual nos papéis de empresas do setor.