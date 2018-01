Bovespa abre em baixa, com realização de lucros A Bolsa de Valores de São Paulo ensaia uma realização de lucros na abertura dos negócios hoje, após dois pregões de fechamento recorde, que deixaram o Índice Bovespa à vista acima dos 43 mil pontos. Às 11h05, o Ibovespa caía 0,43% a 42.971 pontos, na esteira do sinal negativo em Nova York, onde o Nasdaq futuro cedia 0,22% e o S&P 500, -0,11%. Ontem, o mercado acionário norte-americano fechou em alta, reagindo à expansão do setor de serviços e pressão menor nos custos de mão-de-obra. Os investidores que operam na Bovespa devem tentar embolsar lucros hoje. Mas se o fluxo de capital externo continuar forte, esse movimento de realização de lucros pode não vingar. "O investidor local está tomando uma lavada e não dá para brigar com o estrangeiro", diz o operador de uma instituição nacional. Os players domésticos vinham vendendo ações sempre que o Ibovespa atingia os 42 mil pontos, mas esta semana foram surpreendidos pelo apetite do capital estrangeiro às vésperas do vencimento dos contratos de Ibovespa futuro de dezembro, na próxima quarta-feira, dia 13. No dia 4, quando a Bolsa fechou em alta de 3,21%, aos 42.654,3 pontos, a entrada de capital externo foi de cerca de R$ 285 milhões, segundo uma fonte ouvida pela Agência Estado. No pregão anterior, o primeiro de dezembro, houve ingresso de R$ 96 milhões. O fraco crescimento da produção industrial em outubro, de apenas 0,8% ante setembro, abaixo do piso das estimativas dos analistas (0,9% a 2,5%), é vista na Bolsa como um "dado passado". E, nesse sentido, dificilmente deverá ter influência nos preços dos ativos.