Bovespa abre em baixa e perde marca dos 45 mil pontos A Bolsa de Valores de São Paulo começou o pregão de hoje em baixa, provocada pela realização de lucros após o índice Bovespa ter cravado ontem nova marca histórica, ao fechar em alta de 2,04% a 45.382 pontos. A perspectiva é de mais um ano de crescimento do mercado de capitais. Às 11h18, o Ibovespa caía 0,89% a 44.980 pontos. Mas não dá para dizer que esse movimento de baixa vai se estender ao longo do dia. Tudo vai depender dos dados econômicos que serão divulgados hoje nos EUA, onde o mercado volta à normalidade, após o feriado de Ano Novo que foi emendado ontem com o dia nacional de luto pela morte do ex-presidente Gerald Ford. Os índices futuros de ações em Wall Street iniciam 2007 com boa valorização. Por volta das 11 horas, o Nasdaq futuro subia 0,89% e o S&P 500 avançava 0,57%. Está no radar do mercado hoje a ata da reunião do banco central americano do dia 12 de dezembro, na qual a taxa de juros básica do país ficou estável em 5,25% ao ano. O documento será divulgado somente no final da tarde, às 17 horas (de Brasília). Os analistas ouvidos pela Agência Estado não esperam um tom agressivo da ata. O documento dá pistas sobre a condução da política monetária nos EUA e o futuro da economia. Na Europa, as bolsas de valores operam em baixa moderada esta manhã, depois de terem encerrado o pregão de ontem perto das máximas em quase seis anos.