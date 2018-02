Bovespa abre em baixa em dia de vencimento de opções A semana começa com vencimento de opções sobre ações, o que deverá apimentar a manhã na Bolsa de Valores de São Paulo. O índice Ibovespa à vista abriu em baixa e caía 0,28% a 37.447 pontos, às 10h04, na mínima até agora. O papel que concentra maior expectativa nesse exercício é Telemar, que junto com Petrobras e Vale do Rio Doce são os mais disputados, pela ordem. Na sexta-feira, a Comissão de Valores Mobiliários divulgou parecer de orientação sobre o voto dos acionistas em operações de incorporação, que se aplica à reestruturação societária da Telemar. A CVM definiu que, quando um determinado acionista tem sua fatia na empresa elevada após a operação, ele fica impedido de votar na assembléia que tratar da incorporação. Assim, além do controlador, os minoritários detentores de ON da empresa devem ser excluídos da decisão, segundo a leitura do parecer. A alta de mais de 1% no preço do petróleo, em Londres e em Nova York, pode influenciar as cotações de Petrobras, cuja opção mais visada é a de R$ 44,00. Os preços da commodity estão sendo embalados pela expectativa com a resposta que o Irá dará ao Conselho de Segurança da Organização das Nações, que estabeleceu o dia 31 de agosto como prazo final para o país interromper seu programa de enriquecimento de urânio. Mas o Irã ficou de dar uma resposta formal amanhã. Hoje, o líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, afirmou que Teerã manterá a sua busca por tecnologia nuclear, de acordo com informações transmitidas por uma TV estatal. A expectativa também é grande com o comportamento das ações da Vale hoje. Pouco mais de uma semana depois de ter feito uma proposta de compra da canadense Inco por US$ 17,7 bilhões, a mineradora brasileira estaria negociando a compra da Anglo American PLC, terceira maior do setor no mundo. Segundo notícia publicada ontem pelo jornal britânico The Observer, a Anglo American será alvo de uma oferta de US$ 80 bilhões apresentada por três empresas rivais: a brasileira Companhia Vale do Rio Doce, Rio Tinto e Xstrata. Uma porta-voz do grupo Anglo American evitou comentar a notícia. De acordo fonte próxima a negociação ouvida pela agência Dow Jones, a Vale não está preparando um oferta pela Anglo. "A CVRD está muito ocupada buscando a conclusão de um acordo pela Inco que, se for bem sucedido, possivelmente fará o rating da empresa cair para o menor nível dentro do universo de investment grade", afirmou à fonte. Além da influência do vencimento, a Bolsa deve continuar seguindo de perto o comportamento das bolsas norte-americanas que começam o dia no negativo, preocupadas com o ritmo de desaceleração da economia nos EUA, principalmente no setor imobiliário. O receio é de que o enfraquecimento da atividade conjugado a um ambiente de inflação alta atrase o início de um Processo de queda de juro. A agenda de hoje nos EUA não prevê a divulgação de nenhum indicador econômico. De maneira geral, esta é uma semana mais apagada em termo de dados. Entre os destaques estão os dados sobre vendas de imóveis e auxílio-desemprego e o pronunciamento do presidente do Fed, Ben Bernanke, na sexta-feira.