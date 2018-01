Bovespa abre em baixa puxada pelo recuo de commodities Com o preço do petróleo nas mínimas do ano, a Bolsa de Valores de São Paulo abriu o pregão de hoje em baixa, dando continuidade à realização de lucros de ontem e influenciada também pelo movimento de baixa dos índices futuros das Bolsas norte-americanas. Às 11h10, o índice Bovespa caía 0,77% a 40.845 pontos. Os negócios nas principais praças financeiras do mundo estão sendo pressionados pelo declínio nos preços das commodities em geral. No pregão eletrônico da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), o contrato de petróleo para dezembro recuava mais de 2% esta manhã, valendo cerca de US$ 55,00 o barril. As ações da Petrobras, que puxaram a virada da Bovespa na última hora do pregão de ontem, devem continuar pressionadas pelo petróleo. As commodities metálicas também operam enfraquecidas, derrubando as ações das mineradoras nas bolsas européias, o que deve ter desdobramentos nos papéis das empresas brasileiras do setor negociadas na Bovespa. A Bolsa de Londres caía 0,47% às 11 horas e a de Paris registrava perda de 0,63%. Não há do lado macroeconômico motivo para maiores preocupações. Os dados divulgados esta semana mostram que a inflação nos EUA está sob controle e que a economia está desacelerando num ritmo controlado, sugerindo um pouso suave. Aqui, analistas apontam ainda como fator de volatilidade nos negócios hoje o vencimento de opções sobre ações na terça-feira, após o feriado municipal de segunda-feira (Dia da Consciência Negra). Mas no geral, o otimismo em relação ao rali de Natal na Bovespa continua.