Bovespa abre em leve baixa e aguarda dados dos EUA O pregão da Bolsa de Valores de São Paulo começou com o seu principal índice de ações (Ibovespa) em leve baixa, cedendo 0,02% às 11h04 (44.806 pontos). A Bolsa paulista vai aguardar a divulgação do relatório de janeiro sobre a criação de vagas de trabalho nos EUA, prevista para as 11h30, e outros indicadores econômicos norte-americanos para definir a trajetória hoje. A espera pelos dados é tranqüila, por enquanto. Em Nova York, os índice futuros de ações mantêm-se no zero a zero, enquanto as bolsas européias operam em alta moderada. Apesar da cautela em Wall Street, o mercado não cultiva uma expectativa negativa em relação ao dado do emprego nos EUA. O relatório de vagas de trabalho, chamado de "payroll" nos EUA, que sempre foi um indicador importante observado pelos investidores, ganhou reforço nas expectativas nas últimas semanas porque várias análises apontam o mercado de trabalho como variável-chave para os próximos passos da política monetária do banco central americano (Fed). Sinais de pressão inflacionária dos salários poderiam levar o Fed a inclinar-se pela elevação dos juros nos EUA. Já um aumento no desemprego reforçaria a direção oposta, do corte.