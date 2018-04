Bovespa abre pregão com novo recorde, de 47.573 pontos A Bolsa de Valores de São Paulo já abriu o pregão regular estabelecendo novo recorde no dia, ao atingir a marca histórica de 47.573 pontos, em alta de 0,85%. Ontem o índice Bovespa completou o quarto recorde seguido, fechando o dia a 47.174 pontos. Segundo analistas, a Bolsa está caminhando para os 48.500 pontos no curto prazo, mas sujeita à realização de lucros. O desempenho positivo dos índices futuros em Nova York e a ausência de notícias ruins neste começo de dia estão embalando os negócios na Bovespa. A disparada das ações do setor de telefonia está puxando para cima o Ibovespa. Telemar PN (preferenciais) subia 8,68% e Brasil Telecom Operadora PN, 3,96%. Os papéis estão reagindo à oferta voluntária de aquisição das ações preferenciais da Tele Norte Leste Participações e Telemar Norte Leste, anunciada ontem à noite pelos controladores da Oi (Telemar). Segundo a Oi, o objetivo dessa oferta não é fechar o capital das empresas, mas pode ocorrer, posteriormente, migração para a controladora. Outra notícia que está movimentando as mesas de operação é a da saída de Rodrigo Azevedo da diretoria de Política Monetária do Banco Central e a indicação de Mario Gomes Torós para o cargo. A mudança não era esperada pelo mercado.