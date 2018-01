Bovespa abre pregão em alta e mantém otimismo A Bolsa de Valores de São Paulo abriu em alta. O índice Bovespa registrava ganho de 0,44% às 11h10, a 42.154 pontos. A expectativa é de mais um dia bom para o mercado de ações doméstico. Isso se os indicadores econômicos previstos para hoje nos EUA não surpreenderem negativamente. A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, ontem à noite, de baixar a taxa Selic em 0,50 ponto porcentual, para o nível de 13,25% ao ano, confirmou a aposta de boa parte dos investidores e, por isso, não deve provocar ajustes no mercado de ações hoje. A surpresa foi o placar dividido - cinco votos a favor do corte de 0,50 ponto e três votos a favor de um redução menor,.de 0,25 ponto porcentual, o que sugere um ritmo mais lento dos juros daqui para a frente. Mas também isso não influenciar os negócios hoje, devido a percepção crescente de que o crescimento sustentado da economia brasileira não depende apenas de corte de juro, mas também de investimentos em infra-estrutura e da aprovação das reformas. O crescimento do PIB brasileiro no terceiro trimestre de 0,5% ante o segundo trimestre também deve ter efeito praticamente neutro na Bolsa. O barril do petróleo se mantém acima de US$ 62 o barril em Nova York e em Londres supera US$ 63, atingindo o maior nível em dois meses. Ontem, as ações de Petrobras subiram mais de 3%, ajudando a dar sustentação à alta da Bolsa paulista, junto com as ações da Eletrobrás, que dispararam. A ON subiu 8,31% e as PNB, +5,45%, depois de o presidente da Eletrobrás, Aloísio Vasconcelos, ter informado à Agência Estado que entregou ao ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, a minuta das mudanças na estatal de energia elétrica, dando mais autonomia para as suas operações, transformando-a na "Petrobras do setor elétrico".