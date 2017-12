Bovespa acelera alta e dólar cai para R$ 2,074 O Ibovespa acelera o ritmo de alta no fim desta tarde. Às 11h45, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) subia 0,7%, aos 40.645 pontos. O destaque de hoje da bolsa paulista são as ações da Petrobras. Os papéis ON da estatal por volta das 11h50, avançavam 2,63% e as ações PN, +1,45%, em reação à decisão do governo boliviano de nacionalizar as operações de hidrocarbonetos (gás e petróleo) do país. No câmbio, o dólar comercial apresentava recuo de 0,62%, a R$ 2,074. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), a moeda caía 0,72%, cotada a R$ 2,073. Já o Risco Brasil, o principal índice de percepção da confiança do investidor estrangeiro no País, subia dois pontos, para 214 pontos-base.