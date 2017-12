Bovespa acelera alta para 2% e dólar cai a R$ 2,293 A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) acelera nesta manhã o ritmo de alta sinalizado na abertura dos negócios, recuperando boa parte das perdas da véspera (-4,54%). Às 10h35, o índice avançava 2,02%, aos 37.147 pontos. Segundo analistas, a Bovespa acompanha o desempenho positivo verificado no mercado internacional, com as bolsas de Nova York e da Europa subindo e o preço do petróleo recuando. No mercado de câmbio, o real recupera valor frente ao dólar, depois da subida da moeda americana na véspera. O dólar comercial (mercado de balcão) era negociado por R$ 2,293, com baixa de 0,74%. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista negociado no pregão viva-voz recuava 1,25%, também cotado a R$ 2,293.