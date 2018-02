Bovespa acelera queda a 0,88%, dólar sobe a R$ 2,144 O índice Ibovespa da Bolsa de Valores de São Paulo ampliou as perdas ao final da primeira hora de pregão. Às 11h24, o índice à vista caía 0,81% a 37.253 pontos, logo após atingir a mínima de -0,88% (37.229 pontos). A Bolsa não chegou a operar no terreno positivo até este horário. O volume de negócios está em R$ 330 milhões, projetando para o final do dia giro financeiro de R$ 1,48 bilhão. No câmbio, o dólar é negociado em alta de 0,14%, a R$ 2,144, na máxima, no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros. A taxa mínima do dia até agora na BM&F foi de R$ 2,138. No mercado interbancário, o dólar comercial também é negociado a R$ 2,144 às 11h25, alta de 0,14%.