Bovespa acelera queda após choque de avião em NY A Bovespa acompanhou as bolsas norte-americanas e acentuou a queda após a notícia da colisão de um pequeno avião em um prédio em Nova York, nos Estados Unidos. Por volta das 16 horas, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, perdia 0,96%, para 38.283 pontos. O índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, recuava 0,48% e o índice Nasdaq caía 0,66%. Ainda não há detalhes sobre a causa da colisão. As ações do setor aéreo mostram volatilidade na Bovespa. A ação preferencial da TAM caía 1,86% por volta do horário citado, o papel preferencial da Gol recuava 4,69% a ação ordinária da Embraer perdia 3,85%.