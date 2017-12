Bovespa acelera queda e cede mais de 1%; dólar sobe A Bolsa de Valores de São Paulo abriu em baixa hoje e mantém essa direção, sem transitar por nenhum momento no lado positivo. O principal índice da bolsa paulista caía 1,09% às 11h19, marcando 35.745 pontos. O volume financeiro está em R$ 551 milhões. Os investidores mantêm cautela, diante de um dia desfavorável nos mercados internacionais. Nas Bolsas norte-americanas, há um clima de pessimismo com a temporada de balanços financeiros das grandes empresas referente ao segundo trimestre do ano. No câmbio, o dólar comercial permanece em alta e subia 0,28%, a R$ 2,186, às 11h23. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), a moeda à vista avançava 0,37%, a R$ 2,188.