Bovespa acelera queda para 2,24%, aos 39.309 pontos A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) reforçou o ritmo de queda nesta tarde, provavelmente influenciada pela aversão ao risco, provocada especialmente pelo temor de alta da inflação e dos juros nos Estados Unidos. Às 14h35, o Índice Bovespa recuava 2,24%, aos 39.309 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial, que chegou a subir mais de 2%, avançava 1,54%, no horário acima, para R$ 2,177. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), a moeda apresentava alta de 1,73% (R$ 2,180).