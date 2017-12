Bovespa acentua queda acompanhando Nova York O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, acentuou o movimento de queda nesta tarde e às 16h16 atingia a mínima do dia, com baixa de 2,20%, com 40.832 pontos. Operadores atribuem esse comportamento à forte queda das bolsas em Nova York e à alta dos juros dos títulos do Tesouro norte-americano. Por volta das 16 horas, o Nasdaq caía 2,03%, o Dow Jones recuava 1,26% e o S&P-500 registrava queda de 1,27%. O destaque negativo na Bolsa paulista são as ações da Telemar. As ordinárias despencam 6,25% e as preferenciais caem 6,26%. Elas lideram o ranking das maiores perdas do Índice Bovespa. Telemar PN é também a segunda ação mais negociada no pregão, com giro de R$ 260 milhões, perdendo apenas para Petrobras PN (R$ 280 milhões). Segundo operadores, o mercado não gostou dos termos da nova política de proventos anunciada pela Telemar. O movimento financeiro na Bovespa é forte e registra R$ 2,65 bilhões.